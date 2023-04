DR

Genève, 18 avril

Je tiens tout spécialement à remercier Mme la conseillère d’État Nathalie Fontanet d’avoir livré son analyse sur les comptes 2022 que j’ai pu lire dans la «Tribune» du 31 mars 2023.

Nous constatons que nous avons eu, grâce à des revenus fiscaux extraordinaires, un excédent exceptionnel de bénéfices. Vu cette situation, on a décidé d’amortir le coût de la recapitalisation de la caisse de retraite des fonctionnaires de 606 millions. On parle également de provisionner pour environ 200 millions pour la caisse de la police. Cette dernière sera le prochain «incendie» auquel notre gouvernement devra faire face.

Pourquoi attendre encore longtemps pour changer le mode opératoire de ces caisses de pension? La plupart des fonds de pension appliquent aujourd’hui le système de la primauté des cotisations, ce qui signifie que l’assuré ne dépend pas du montant du dernier salaire reçu au moment de la retraite, mais du montant des versements effectués et de leurs intérêts. De plus, nous devrions appliquer le taux des cotisations à égalité entre les employés et l’employeur.

Il est difficile pour le peuple dont une partie est en précarité d’accepter ces affectations. Il est vrai que nous ne pouvons que subir, merci tout de même à Mme la conseillère d’État Nathalie Fontanet qui propose une baisse des impôts, car il ne faut pas oublier que nous avons l’imposition la plus forte de toute la Suisse. Pouvons-nous arrêter une fois de plus de faire des cadeaux à nos fonctionnaires?

Daniel Muller

