Les stations balnéaires manquent de bras pour la saison touristique. Avec la pandémie, les saisonniers ont déserté l’hôtellerie et la restauration, lassés des conditions de travail précaires.

Pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement propose de faciliter les procédures d’immigration et de régularisation de sans-papiers. Palma de Majorque, 5 août 2021.

«D’habitude on reçoit quatre à cinq candidatures par jour, mais cette année, rien! Ici, tout le monde court après le personnel saisonnier.» À Soller, pittoresque village de l’île de Majorque, Lluis Rullàn s’inquiète sous les bougainvilliers. Pour cet hôtelier qui gère trois établissements de charme, la saison a commencé de façon acrobatique.

Après deux étés en berne sous les effets de la pandémie, les touristes sont enfin de retour sur les plages de l’archipel des Baléares comme du reste de l’Espagne. La saison promet d’être belle, sauf que les hôtels et restaurants manquent de bras. «On est tous en panne, on manque d’assistants de cuisine ou de serveurs, il va falloir s’organiser pour faire avec si on ne trouve pas d’ici à juillet», reconnaît Lluis Rullàn.