Élections régionales – En Espagne, les conspirationnistes du climat entrent en campagne À quelques jours des élections locales et régionales de dimanche, le climatoscepticisme fait mouche, relayé par certains élus d’extrême droite. Cécile Thibaud - Madrid

Un champ brûlé par la sécheresse à Isla Mayor, le 22 mai 2023. GETTY IMAGES/MARCELO DEL POZO

«Manipulateurs, misérables, on vous surveille», «Tueurs à gages de l’information au service du mal, vous allez payer». Les insultes et menaces défilent sur les réseaux sociaux, contre les scientifiques de l’Agence nationale de météorologie espagnole (AEMET). Depuis des mois, ils sont la cible de messages d’exaltés qui leur reprochent de provoquer la sécheresse ou d’inventer la crise climatique, et les soupçonnent d’une conspiration occulte.