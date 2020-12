Controverse – En Espagne, le registre des anti-vaccins est le prix à payer pour plus de liberté Si elle fait grincer des dents certains, la mesure est plutôt bien acceptée par une population résiliente qui peut à nouveau se déplacer. Diane Cambon, Madrid

Des passants devant une nouvelle œuvre de l’artiste de rue italien TvBoy représentant le Père Noël portant le vaccin Covid-19 dans son sac, à Barcelone le 24 décembre 2020. AFP

Jusqu’à présent Maria José, aide-soignante intérimaire dans une maison de retraite à Madrid, s’est pliée à toutes les restrictions imposées par le gouvernement. Dès les premières semaines de l’épidémie, elle a mis le masque sans rechigner. Or, cette fois la tenue d’un registre pour les réfractaires aux vaccins l’a fait grincer des dents. «Mon contrat se termine, je ne vois donc pas pourquoi je vais me faire vacciner pour seulement une journée. Or, je sais très bien que si je veux retravailler, je vais devoir y passer, c’est faux de dire que ce n’est pas obligatoire», commente-t-elle, furieuse d’avoir dû donner son nom et les raisons de son refus à un fonctionnaire des services de santé.