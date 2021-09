À la découverte de la Suisse – En escapade à Thoune La petite ville est un bijou que l’on regrette de ne pas avoir connu plus tôt. Toute la vieille ville se parcourt à pied, avec l’eau comme fil rouge: le lac et l’Aar. Sans oublier les Alpes bernoises en toile de fond et quelques curiosités uniques en Europe. Isabelle Jaccaud (Travelcontent)

L e château médiéval de Thoune surplombe la vieille ville Suisse Tourisme

Porte d’accès de l’Oberland bernois, Thoune est entourée d’eau, avec son lac turquoise qui propose ses rives pour de jolies balades et l’Aar qui traverse la ville avant de filer vers Berne.

Surfer ou mater les surfeurs

Suisse Tourisme

Le point commun entre Hawaï, Hossegor et Thoune? Les spots de surf! Thoune en effet dispose d’une vague due à une retenue d’eau pour combler la différence de niveau entre le lac et l’Aar, en plein centre-ville, devant un pont de bois photogénique plusieurs fois centenaire. C’est le lieu de rendez-vous des surfeurs et des curieux qui ne se lassent pas d’admirer les sportifs en action. L’Aar poursuit son chemin en déroulant ses quais où fleurissent géraniums et parasols. Les terrasses se succèdent, qui donnent un perpétuel air de vacances. On traverse la rivière en franchissant des ponts de bois séculaires.