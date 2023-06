Amérique du Sud – En Équateur, une attaque armée fait cinq morts et huit blessés Coincé entre la Colombie et le Pérou, l’Équateur connaît récemment la pire escalade de violence de son histoire, à cause de la criminalité liée à la drogue.

Un des morts est un policier qui a reçu plusieurs balles dans la tête, a précisé la police équatorienne. AFP

Au moins cinq personnes ont été tuées et huit blessées dimanche quand trois hommes ont ouvert le feu à l’intérieur d’une maison à Guayaquil, une des villes les plus touchées par la criminalité et le narcotrafic en Équateur, a annoncé la police.

D’après des témoins, trois hommes à bord d’une moto sont arrivés dans le secteur de la Isla Trinitaria, dans le sud de la ville, et sont entrés dans la maison où «ils ont tiré plusieurs coups de feu».

«Jusqu’à présent, nous décomptons cinq morts et huit blessés», a déclaré à la presse le colonel de police, Fabary Montalvo. Un des morts est un policier qui a reçu plusieurs balles dans la tête, a-t-il précisé.

Escalade de violence

Situé entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs de cocaïne au monde, l’Équateur connaît la pire escalade de violence de son histoire récente. La criminalité liée à la drogue a entraîné un quasi-doublement du taux d’homicides entre 2021 et 2022, passant de 14 à 25 pour 100’000 habitants.

Le 25 mai, au moins six personnes sont mortes et autant ont été blessées après que des hommes armés ont ouvert le feu dans un restaurant de la ville touristique de Montañita. Deux jours plus tôt, des tireurs pénétraient dans un funérarium du port voisin de Manta et ouvraient le feu sur les participants à une veillée funèbre, faisant quatre morts et huit blessés.

Les autorités attribuent la violence aux conflits entre gangs et cartels pour le contrôle des routes du trafic le long du Pacifique, un couloir stratégique pour l’acheminement de la drogue vers les États-Unis et l’Europe.

AFP

