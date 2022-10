Des foulards en «réalité augmentée» sont vendus depuis peu dans un grand magasin genevois. Kézako? Des vêtements conventionnels à première vue, mais qui s’animent si on les regarde à travers son smartphone, grâce à une application dédiée. Aux motifs imprimés sur le tissu s’ajoutent alors des images qui semblent prendre vie: le vol gracieux d’un oiseau, une citation d’un philosophe, etc.

Expérience faite, l’effet est assez bluffant. Futile, mais surprenant. C’est le genre de fantaisie qu’il sera bientôt possible de découvrir dans les métavers. Vous savez, ces univers parallèles conçus à coups de milliards de dollars par les géants du numérique. On les arpentera en portant des lunettes de réalité virtuelle, pour entrer dans des villes futuristes, y travailler, faire ses achats ou encore visiter des galeries d’art.

Leurs créateurs des foulards en soie évoqués ici expliquent avoir voulu jeter un pont entre ce mystérieux monde virtuel et le nôtre, bien réel, en lançant leur collection. Mais avec un mode de commercialisation bien particulier.

Chaque unité est livrée avec une carte d’authenticité numérique, appelée NFT, censée garantir le caractère unique et exclusif de l’œuvre en question. L’acquéreur peut même espérer que la valeur de ce certificat soit ensuite multipliée par cent ou mille si la demande est au rendez-vous. Je n’invente rien, c’est déjà arrivé - et avec des objets bien plus saugrenus.

«Une grande partie de la population n’est pas armée pour affronter cette nouvelle réalité.»

Cette porte ouverte à la spéculation illustre l’ambivalence de l’internet 3.0. D’un côté, les métavers sont porteurs d’immenses opportunités pour le divertissement, le commerce, le télétravail, la science, la médecine, voire le tourisme. Imaginez: en vacances au bout du monde, on vous propose un voyage dans le temps pour voir à quoi ressemblait cette même région il y a deux siècles… Les possibilités paraissent infinies.

Revers de la médaille, ces territoires sont propices aux pires dérives, aux arnaques les plus invraisemblables. Les spécialistes redoutent déjà du blanchiment d’argent à grande échelle, et appellent à une régulation sérieuse et concertée par les gouvernements. Ce d’autant plus qu’une grande partie de la population n’est pas armée pour affronter cette nouvelle réalité. Selon une enquête publiée cette semaine, 22% des personnes vivant en Suisse - de tous les âges - se sentent incapables de suivre les progrès technologiques actuels.

L’isolement social guette

L’autre danger majeur, c’est celui d’une immersion trop profonde, trop intense, qui provoquerait une déconnexion de la vie réelle. Si le parcours que l’on effectue avec son avatar dans un métavers s’avère plus gratifiant que sa propre existence, l’isolement guette.

Un apéro virtuel sur une plage factice, c’est sans doute rigolo. Mais rien ne remplace les interactions sociales, les discussions entre amis, les rencontres en chair et en os. Et pour se ressourcer, il est difficile de faire beaucoup mieux qu’une vraie promenade en forêt ou une balade à vélo, non?

