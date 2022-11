Pop culture – En économie, Picsou est brillant comme un sou neuf Le canard le plus riche du monde est apparu le 1er décembre 1947. La morale économique de ses aventures est décryptée dans un livre pour les plus grands. Jocelyn Rochat

Picsou (veste rouge), ici avec Riri, Fifi et Loulou, les enfants de son neveu Donald. Disney XD/Getty Images

Il fêtera ses 75 ans le 1er décembre prochain, et il n’envisage toujours pas de prendre sa retraite. Un sou gagné est un sou de plus dans sa piscine dorée, et Balthazar Picsou le sait mieux que personne. L’hypermilliardaire se démultiplie donc, à l’occasion de son anniversaire, avec l’espoir d’augmenter sa fortune, évaluée par «Picsou magazine» à «15 milliards de quadruplimilliards de fantastimilliards et 16 cents» .