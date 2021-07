La nature reprend ses droits – En deux ans, la roselière des Eaux-Vives est devenue un paradis Ce coin de nature créé de toutes pièces est devenu un «spot» apprécié des oiseaux, même rares. Près de 90 espèces y ont été observées. Une réussite. Antoine Grosjean

La roselière de la plage des Eaux-Vives, un nouveau coin de nature prisé par l’avifaune, à deux coups d’aile du centre-ville. LUCIEN FORTUNATI

C’est une vraie pouponnière! Sur la lagune séparant la plage des Eaux-Vives du quai Gustave-Ador, les foulques macroules, canards colverts, grèbes huppés et autres volatiles lacustres promènent leurs poussins fraîchement sortis de l’œuf. Là où, il n’y a pas si longtemps, les vagues venaient battre les enrochements, les nichées barbotent dans une eau paisible, protégée du remous par le remblai de la plage et la roselière qui s’y adosse. Le tout littéralement sous le nez des passants qui longent le quai.

Sur le plan de la biodiversité, cette roselière est une véritable réussite. La végétation aquatique foisonne, pour le plus grand bonheur des oiseaux d’eau, qui ont construit des dizaines de nids au milieu des roseaux, à l’abri des intrus. De plus, grâce au faible courant qu’il y a dans la lagune, les plantes sous-lacustres prolifèrent, attirant de nombreux poissons dont se repaissent les espèces piscivores. Et contrairement à ce que craignaient certains, le renouvellement de l’eau est satisfaisant, malgré le fait que la lagune soit fermée au sud.