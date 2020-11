Le Théâtre Forum Meyrin en prêt – En décembre, plateau à disposition Certains théâtres, dont le TFM, comblent le vide en prêtant leurs infrastructures. Katia Berger

Le plateau du TFM sera prêté à cinq compagnies. DR

En milieu de semaine, un post sur Facebook a battu des records de «likes» en à peine quelques heures. Le Forum Meyrin y énumérait les dates auxquelles il mettait gracieusement son plateau ainsi que son équipe technique (déjà payée) à la disposition des compagnies, faute de pouvoir présenter sa propre affiche au public. «Quiconque a besoin d’un espace de répétition» durant les heures de bureau pouvait s’inscrire par mail. Inutile de préciser que les demandes ont plu. Sur seize enregistrées, dix émanaient de troupes genevoises, une provenait d’Yverdon, une du Valais, une de France voisine, et trois étaient «hors sol», sourit la directrice des lieux, Anne Brüschweiler.

Sans vouloir se gargariser de chiffres, elle en fournit de parlants: «Ces seize demandes totalisaient septante-quatre jours de plateau souhaités… pour douze proposés. C’est dire le besoin!» Qui plus est, les sollicitations se distinguaient par leur pluridisciplinarité, avec huit inscriptions théâtrales, sept chorégraphiques et une musicale. Au final, ce sont cinq compagnies locales qui profiteront de l’offre, dont l’artiste associé de l’institution Guilherme Botelho et la Meyrinoise Claude-Inga Barbey.

Pour l’initiatrice, «l’idée tombait sous le sens». «Depuis neuf mois qu’on danse avec le virus, on se demande comment faire forum avec lui», lance une Anne Brüschweiler jamais à court de formules, y compris latines. À force de s’interroger, l’évidence a fusé: «On va faire travailler le plateau!» Elle se tourne alors vers la conseillère administrative de sa commune, Nathalie Leuenberger, qui réagit immédiatement avec enthousiasme.

«J’avoue qu’à la tête d’un théâtre d’accueil d’une capacité de 700 places, je ressens parfois la frustration latente de ne pouvoir me risquer à programmer des spectacles plus expérimentaux. Le contexte m’a donné l’occasion de rendre mes outils disponibles à la création, et cela me met en joie», confie encore la responsable, consciente de n’être pas seule à avoir eu ce généreux réflexe. Mais satisfaite, aussi, de voir d’autres directeurs de salles lui emboîter le pas après son post du milieu de semaine.