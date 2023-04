Question d’«écopo» aux élèves en classe de maturité d’une école genevoise: «Calculez et expliquez pourquoi le PNB vaudois a augmenté davantage que le PNB genevois». Bigre. D’abord, on suppose que ces collégiens ont à peu près saisi la notion de produit national brut (qu’il faudrait plutôt remplacer en l’occurrence par celle de produit intérieur brut) et compris ce qui entre dans la composition d’un tel agrégat, ramené en l’occurrence à la taille de deux cantons aux caractéristiques dissemblables, ce que la méthode utilisée par l’Office fédéral de la statistique ne dit évidemment pas. Bon. Passons sur la didactique, et venons-en au fond.

Oui, en effet, le PIB vaudois augmente régulièrement plus vite que le PIB genevois. Depuis 2008 (première année publiée par l’OFS), son taux de croissance a, sauf à trois reprises (2015, 2017 et 2019), dépassé celui de Genève. Sur toute la période 2008-2020*, la différence est considérable: 21,3% de croissance pour Vaud, 9,2% seulement pour Genève.

Les choses se compliquent si l’on ramène le PIB à sa valeur par habitant, pour compenser la variation démographique, la population résidante vaudoise (+18,4%) ayant augmenté plus vite que celle de Genève (+13,5%). Côté Vaud, la progression cumulée sur cette douzaine d’années du PIB/ha est insignifiante: à peine plus de 2,4%. Elle est carrément négative côté Genève: -3,9%. En termes réels, elle n’est guère meilleure: sur la même période, on obtient +5,1% pour Vaud, -1,4% pour Genève.

Bref, la croissance, qu’elle soit démographique ou économique, laisse Genève à la traîne de son grand voisin, quand bien même, en chiffres absolus, Genève demeure le canton économiquement (et fiscalement!) le plus puissant, avec un PIB par habitant en 2020 (plus de 102’000 francs par habitant) qui n’est dépassé que par ceux de Zoug (156’000) et surtout de Bâle-Ville (190’000), alors que Vaud (70’000) figure parmi les cantons dont le PIB/ha est inférieur à la moyenne nationale.

Ceci explique peut-être en partie cela: il y a, au-delà de la Versoix, une certaine marge de rattrapage. Mais à l’inverse, la force économique et fiscale du canton de Genève ne suffit pas à expliquer la faiblesse de sa croissance; Bâle-Ville, par exemple, encore plus fort sous ce même angle, présente une densité démographique (5305 habitants par kilomètre carré) plus de deux fois plus élevée que celle de Genève (2072 ha/km2).

On ne va pas chercher midi à quatorze heures. Ce qui manque à d’autres cantons et existe à profusion du côté de Genève, ce sont les obstacles à la croissance qui entravent son développement. Il y a ceux, délibérément choisis et acceptés, qui limitent l’utilisation de son sol – le «bétonnage» comme on dit – et freinent la construction de logements. Il y a aussi ceux, plus disputés, qui relèvent de la «protection du patrimoine» et d’autres formes de sanctuarisation de la nature et des sites bâtis. Il y a enfin ceux qui, échappant à la main de l’État parce que relevant de la libre entreprise ou du droit fédéral, ont orienté les structures économiques du canton vers des activités de services (du négoce international, de la haute finance par exemple) dans lesquelles les gains annuels de productivité sont moindres que dans l’industrie.

Ce que certains ont qualifié pour ces divers motifs de caprices d’enfant gâté semble ainsi convenir à une bonne partie de l’opinion genevoise. Souhaitons-lui d’y trouver de bonnes raisons de continuer à vivre dans cette sorte de «paix des braves».

Marian Stepczynski

