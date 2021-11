C’est le sport de saison – En cyclocross, le cœur a de la peine à suivre les jambes Une heure à fond, les pulsations à 180 battements par minute, à travers champ, sur des pneus de 33 millimètres au maximum… C’est le monde enchanté du cyclocross. Jean Ammann

Coupe du monde de Coxyde (ou Koksijde, en Belgique): un dimanche de novembre, à la plage. Freshfocus

Du froid, du vent, de la pluie, de la boue: pas de doute, nous sommes en pleine saison de cyclocross. Trois cents valeureux cyclocrossmen et valeureuses cyclocrosswomen se sont retrouvés dimanche dernier à Hittnau (ZH), pour l’une des plus grandes compétitions de Suisse, et les manches de l’Omnium romand réunissent 200 participants, qui viennent s’encrotter parmi les labours hérissés de planches.

Sans les planches qui barrent la route comme autant d’obstacles, le cyclocross, où il ne s’agit que de rouler dans le marécage jusqu’à ce qu’il faille courir, serait trop facile: «Les planches, explique Yves Corminboeuf, organisateur de cyclocross, retiré de la compétition en 2012, mais trois fois champion de Suisse U23, font entre 40 et 45 cm de haut. Aujourd’hui, tous les meilleurs crossmen les passent sans descendre de vélo.» Comment se prépare-t-on à cet exercice périlleux? «Il faut trouver le bon mouvement, répond le Valaisan Gilles Mottiez, membre de l’équipe nationale de cyclocross, 30e des derniers championnats du monde à Ostende. Cela prend des semaines, parfois des mois pour choper le coup. Il faut commencer jeune, à vingt ans, c’est trop tard.» «Les planches, précise Yves Corminboeuf, c’est simple: tu t’entraînes, tu te pètes la clavicule, tu recommences…»