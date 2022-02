JO 2022 - En curling, le CC Genève termine sur une note positive

Curling

D’ores et déjà éliminé de la course aux demi-finales, le CC Genève a conclu son tournoi olympique sur une note positive jeudi au National Aquatics Centre de Pékin. L’équipe du skip Peter De Cruz a remporté son neuvième et dernier match de la phase de round-robin en battant la Suède 10-8. Elle a forcé la décision dans le 10e et dernier end en inscrivant trois points.

Les Suisses présentent un bilan final de quatre succès et de cinq revers et décrochent le septième rang.

AFP

Les demi-finales opposeront, jeudi à 13h05, la Grande-Bretagne aux Etats-Unis et la Suède au Canada.