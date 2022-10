Nouvelle vague – En créatrice passionnée, elle assemble mode et durabilité Sophie Fellay, 34 ans, a fondé sa marque Studio Remo, dont la sortie de la première collection, entièrement réalisée en Suisse, est prévue avant la fin de l’année. Carole Extermann/Large Network

La designer utilise la laine de mouton pour la confection de certaines pièces de sa collection. NIELS ACKERMANN

Une capsule composée de trois silhouettes signées Sophie Fellay sera disponible fin octobre sur le site de La Redoute. Une collaboration issue du prix HEAD x La Redoute décerné à la collection «Play Suit» que la designer a dévoilée l’an dernier pour son master en design mode et accessoires. «Ma passion pour la mode a émergé de façon progressive, d’abord à travers les magazines», précise Sophie. Lorsqu’elle décide de passer à la pratique, c’est vers l’Atelier Laure Paschoud, à Lausanne, qu’elle se dirige afin de réaliser son premier stage. «Mon parcours est plutôt sinueux», confie-t-elle. De Genève, où elle est acceptée à la HEAD pour un bachelor en design mode et accessoires, elle se rend à New York pour un stage auprès de la maison Eckhaus Latta. «J’ai énormément apprécié la ville, et découvrir le fonctionnement d’une marque qui se lance a été précieux dans mon parcours.»