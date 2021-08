Quatre Genevois en lice – En Coupe, un Servette remanié et un derby genevois En 32es de finale de Coupe de Suisse, les Grenat vont à Saint-Prex dimanche (15 h). Samedi, Chênois reçoit Grand-Saconnex. Valentin Schnorhk

Edin Omeragic devrait être aligné par Alain Geiger dans les buts servettiens dimanche. Lafargue

Durant la saison, lorsque Saint-Prex accueille Servette, ce sont généralement les M 21 grenat qui débarquent en Marcy. L’affiche est récurrente dans le championnat de 2e ligue inter. Mais dimanche (15 h), c’est bien la première garniture servettienne qui fera le court chemin jusque sur La Côte. Même si, il faut le dire, c’est un Servette au visage rajeuni qui se présentera pour cette affiche des 32es de finale de la Coupe de Suisse.

«J’ai beaucoup d’attaquants blessés, et par la force des choses, je devrai faire une revue d’effectif», annonce Alain Geiger. Sortis touchés de la déroute à Bâle (5-1), Kyei et Rodelin ne monteront pas dans le car. Pas plus que Schalk, dont la cheville est toujours douloureuse depuis un coup pris en préparation. Sasso purgera lui sa suspension suite au carton rouge écopé à Bâle. Enfin, Clichy sera mis au repos, histoire d’éviter une surcharge.