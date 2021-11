Volleyball – En Coupe d’Europe, Chênois défie Amriswil et deux ex Ce mercredi en Thurgovie, Quentin Zeller et Karim Zerika retrouvent leur ancien club dans un drôle de derby helvétique entre le leader de LNA et le champion en titre. Pascal Bornand

Pour Amriswil, Karim Zerika et Quentin Zeller font la paire au bloc. DR/OLIVIER ZELLER

En glissant sur une peau de banane estonienne, Amriswil, le leader invaincu de LNA, a provoqué une collision peu banale: un choc face au champion en titre Chênois en CEV Cup. «Pas très sexy», a réagi Philippe Tischhauser, le président genevois, qui rêve secrètement d’une prochaine virée en Bulgarie! En attendant un tour meilleur, l’équipe de Ratko Pavlicevic se jette ce mercredi dans la gueule d’un loup affamé de revanche, sept mois après sa défaite cuisante en finale des play-off.

Peu ordinaire, le 103e match européen de Chênois sera d’autant plus croustillant qu’en face, deux anciens de la maison – Quentin Zeller et Karim Zerika - l’attendent de main ferme. Plus piquant encore, les deux rivaux helvétiques viennent de croiser le fer au Tellenfeld. Emmenés par un Zeller survolté, les joueurs de Juan Serramalera l’ont emporté 3-0. Un bonus psychologique? «Sans doute, répond l’attaquant-réceptionneur. Mais il va falloir rester sur nos gardes. Chênois m’a impressionné en bien. En engageant récemment l’Américain Chavers, il a fait une bonne affaire.»