Coronavirus – En Colombie, les vols commerciaux reprennent Après environ six mois d’interruption, les vols internationaux ont repris en Colombie et notamment les lignes avec les États-Unis.

Le confinement a officiellement pris fin le 1er septembre en Colombie. AFP

Les vols commerciaux ont repris samedi en Colombie, avec la réouverture de lignes avec les États-Unis, après environ six mois d’interruption en raison du coronavirus. Le confinement a officiellement pris fin le 1er septembre dans le pays.

«Aujourd’hui, on franchit une étape très importante. Nous avons vu le rétablissement des vols internationaux à destination de la Colombie et la ville de Cartagena commence en tant que ville d’accueil», a déclaré le président Ivan Duque depuis cette cité touristique du nord du pays. Les deux premières lignes relient la Colombie et les États-Unis. D’autres connexions devraient suivre avec le Brésil, la Bolivie, le Guatemala, l’Equateur, la République dominicaine et le Mexique. Lundi, les vols commerciaux internationaux reprendront également à Bogota.

Plus de 24’000 décès

La Colombie a détecté son premier cas de Covid-19 le 6 mars. Elle a fermé ses liaisons aériennes 17 jours après. Le SARS-CoV-2 a depuis lors tué plus de 24’000 personnes et en a contaminé plus de 750’000. La quatrième économie latino-américaine est entrée dans un confinement strict le 25 mars, mais l’effondrement économique l’a ensuite contrainte à assouplir ses mesures de restrictions.

Le confinement a officiellement pris fin le 1er septembre, remplacé par une stratégie fondée sur davantage de responsabilité individuelle et l’extension du port du masque dans l’espace public.

