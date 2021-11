Vote historique – En Chine, quand Xi devient l’égal de Mao En faisant adopter une résolution historique par le comité central du PCC, Xi rejoint Mao Zedong et Deng Xiaoping au panthéon des dirigeants chinois. Valentin Abeille , Pékin

Le président chinois Xi Jinping sur grand écran dans un centre commercial à Pékin le 11 novembre 2021. AFP

Un communiqué en guise de fumée blanche. Comme prévu, les quelque 300 délégués du comité central du Parti communiste chinois (PCC) n’ont pas failli à leur rôle. Ils ont adopté la «résolution sur les grandes réussites et l’expérience historique des cent années d’accomplissements du Parti», faisant de Xi Jinping l’égal de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, et Deng Xiaoping, architecte du développement économique chinois.

Cette nouvelle résolution historique vise plus à souligner la mainmise de Xi Jinping sur le Parti qu’à engager une réelle introspection sur le passé. «Il est clair, à travers le communiqué, que la résolution ne s’intéresse pas à l’exactitude historique mais sert à soutenir le règne de Xi Jinping», analyse Adam Ni, politologue et auteur de la newsletter Neican. Le comité central a ainsi appelé le pays à «s’unir autour du parti avec Xi en son cœur» tout en vantant son «courage politique» et indiquant que «la pensée de Xi représente l’esprit de la Chine et sa culture dans leur forme essentielle». Le contenu exact de la résolution ne devrait pas être publié avant plusieurs jours.