JO 2022 – En Chine, la flamme olympique s’est éteinte Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a «clos» les Jeux olympiques d’hiver 2022 lors de la cérémonie de clôture dimanche à Pékin.

AFP AFP AFP 1 / 16

«Et maintenant, je dois marquer la fin de cette expérience olympique inoubliable, je déclare clos les Jeux d’hiver de la 24e Olympiade de Pékin 2022», a déclaré Bach quelques minutes avant l’extinction de la vasque olympique.

Les prochains Jeux d’hiver auront lieu en Italie, à Milan et à Cortina d’Ampezzo, en 2026 (6-22 février), tandis que la flamme olympique s’allumera la prochaine fois pour les JO d’été 2024 à Paris (26 juillet-11 août).

Les JO-2022 se sont déroulés dans une bulle sanitaire et sans spectateurs, sauf quelques invités, en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ont rassemblé 2.911 sportifs représentant 91 comités olympiques en lice pour 109 titres.

La Norvège a fini en tête au tableau des médailles avec 37 médailles dont 16 en or, devant l’Allemagne (27 dont 12 en or) et la Chine (15 dont 9 en or), le pays hôte établissant à cette occasion son nouveau record pour une édition des JO d’hiver.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.