Homoparentalité – En cas de séparation, les intérêts de l’enfant l’emportent Le Tribunal fédéral a cassé un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait refusé le droit de visite à l’ex-partenaire de la mère. Lorraine Fasler

L’existence d’un lien de parenté «social» est prioritaire, précise le Tribunal fédéral (image d’illustration). KEYSTONE

Le Tribunal fédéral a cassé vendredi un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait refusé le droit de visite à l’ex-partenaire de la mère. Avant de se séparer et de se déchirer, les deux femmes s’étaient unies à travers un partenariat enregistré en 2015. L’une d’elles que nous nommeront Béatrice* avait donné naissance en 2006 à un enfant, suite à une procréation médicalement assistée (PMA), effectuée en Espagne. Un an et demi après, Béatrice et Ambre* accueillaient des jumeaux, nés aussi d’une PMA.

Rappelons que Béatrice est la seule mère légalement reconnue. En Suisse, la PMA est pour l’heure interdite aux couples de même sexe mais grâce à une révision de la loi helvétique sur l’adoption de 2018, il est possible pour les homosexuels d’adopter l’enfant de leur partenaire. Pour ce faire, les parents doivent avoir partagé trois ans de vie commune et l’enfant doit être âgé d’au moins une année.

Droit de visite annulé

Mais revenons à Genève. Le couple se sépare peu de temps après et leur partenariat enregistré est dissous en 2009. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève accorde alors à l’ex-partenaire de la mère un droit aux relations personnelles à raison de deux visites par mois. Statuant sur le recours de la mère, la Cour de justice de Genève supprime ensuite tout droit aux relations personnelles en 2020, essentiellement pour le motif qu’un tel droit ne serait pas dans l’intérêt des enfants.

Selon Béatrice, Ambre n’aurait quasiment pas connu les enfants, lesquels se souviendraient à peine d’elle. La relation entre les femmes est émaillée de plaintes pénales réciproques.

«Lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et qu’il a grandi au sein du couple – le maintien des relations personnelles est en principe dans l’intérêt de l’enfant.»

«Parent d’intention» reconnu

Mais vendredi, le Tribunal fédéral (TF) a annulé la décision de la Cour de justice genevoise. Il rappelle que le Code civil prévoit que «dans des circonstances exceptionnelles», le droit aux relations personnelles peut être accordé à des tiers. Et ces circonstances concernent notamment un lien de parenté dite «sociale» tissé entre l’enfant et d’autres personnes.

Le TF a relevé notamment que le projet d’enfants était un projet de couple. Les prénoms avaient par exemple été choisis à deux et Béatrice avait contresigné les documents relatifs aux fécondations.

Lorsque le requérant n’est pas seulement le partenaire enregistré du parent mais qu’il a joué un rôle de «parent d’intention» – autrement dit, lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et qu’il a grandi au sein du couple – le maintien des relations personnelles est en principe dans l’intérêt de l’enfant, indique la doctrine. Le conflit entre les ex doit être relégué au second plan.

La Cour genevoise va devoir rendre une nouvelle décision.

* Prénoms d’emprunt

