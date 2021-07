L’éditorial - En cas de crise cardiaque, «le pire est de ne rien faire»

Suite à un arrêt cardiorespiratoire (ACR), chaque minute qui passe diminue d’environ 10% les chances de survie et des lésions au cerveau peuvent apparaître après trois minutes. Pour maximiser les chances de survie en attendant l’arrivée des secours, l’association genevoise Swiss Emergency Responders a fait le pari de miser sur les citoyens.

Elle a lancé il y a bientôt deux ans l’application Save a life, qui réunit un réseau de «premiers répondants». Soit 1400 volontaires, professionnels de la santé ou formés aux premiers secours de base qui, en cas d’arrêt cardiaque, sont alertés par le 144 via l’application. En 2020, ils sont très souvent arrivés avant les ambulanciers et ont pu commencer plus vite le massage cardiaque. Certains témoignent non pour recevoir des louanges – même s’ils les mériteraient – mais pour «montrer que n’importe qui peut faire la différence» et inciter d’autres à franchir le pas. Sans aller jusqu’à s’inscrire sur Save a life, il faut oser agir.

La majorité des ACR ont lieu en présence de témoins mais quand le 144, au bout du fil, leur demande de masser, la moitié refuse de le faire, par peur ou par incapacité. On ne leur jette pas la pierre. On a beau être samaritaine d’entreprise, oserait-on se lancer? Ou craindrait-on d’empirer la situation, de faire mal, en ne se sentant pas légitime? À ces craintes, les premiers répondants ont une réponse simple: «Le pire est de ne rien faire.»

