Escapade – En Camargue, la Provence devient sauvage

«La Camargue change du tout au tout au gré des saisons et, finalement, c’est toujours elle qui choisit ce qu’elle veut bien dévoiler au visiteur.» On croirait un slogan tout droit sorti de l’imagination d’un office de tourisme. Derrière cette formule qui décrit l’une des plus belles régions de France, il y a surtout la fierté de ceux qui l’habitent, l’animent ou la préservent. La bonne phrase est soufflée comme un secret partagé dans la connivence par la plus ancienne guide d’Arles, Pierrette Nouet. Cette figure locale connaît les moindres secrets de la cité alanguie aux portes du delta du Rhône et des campagnes qui l’entourent. La passionnée d’histoire et de voyages savoure, ainsi, chacune de ses anecdotes pour conter combien, au fil de l’an, la région défend une culture unique autant que variée, nourrie de son passé antique (de son amphithéâtre à son théâtre romain, en passant par les incroyables et uniques Cryptoportiques) , de grands rendez-vous culturels et de folklores locaux qui lorgnent aussi bien vers l’Espagne pas si lointaine – quand l’assiette se remplit ou que les arènes accueillent les courses taurines – que vers le Midi «avé l’accent», quand le rosé se déguste sous le cagnard.

En Camargue, la culture est riche de traditions. Mais c’est la nature, surtout, qui joue les mystérieuses. «Au gré des eaux, la faune et la flore évoluent complètement», observe de son côté David Grzyb, nouveau directeur de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat. «La Camargue est le résultat de l’activité de l’homme depuis des siècles. Sa lutte incessante entre eau douce et eau salée a façonné le paysage. Aujourd’hui, sa biodiversité est incroyable. Elle est autant le résultat de l’agriculture, de l’élevage des taureaux – laissés en liberté, ils broutent, labourent le sol – que des efforts réalisés depuis des décennies pour préserver une nature unique.» Et le spécialiste de confier: «Le flamant rose est entré dans l’imaginaire touristique, tout le monde veut en voir. Mais, en réalité, ce sont plus de 380 espèces d’oiseaux qui s’observent au cours de l’année et, entre décembre et février – la plus belle période, selon moi – ce sont jusqu’à 10’000 grues qui s’installent dans les zones humides. Les voir décoller au lever ou au coucher du soleil pour s’en aller chasser est réellement magique.»

Un paysage entre ciel et mer

Quelques clichés impossibles à démentir? Les étendues salines qui se teintent de rose quand des algues microscopiques prolifèrent. Les marais humides ou asséchés qui se découvrent à pied, à vélo ou, c’est un must, à cheval. Les vastes étendues, surtout, où le ciel se perd dans la mer, où les routes et canaux d’irrigation sillonnent les rizières, où les gardiens de taureaux passent le relais aux pêcheurs à mesure que l’on s’approche des minuscules ou très vastes étangs et vers la Méditerranée. Et tous ces moustiques!

Les cartes postales qui résument le Parc naturel régional créé en 1970 et vaste de 150’000 hectares – dont 25’000 en son cœur – sont toutes assez spectaculaires. Elles ne s’appréhendent pourtant pas aussi facilement que les plaquettes touristiques peuvent le laisser croire. Au premier abord, les paysages peuvent paraître monotones. Qui oublie de se prémunir contre les piqûres d’insectes regrettera son short trop court, selon l’heure de la journée. Et si l’on fonce directement vers les plages de sable fin (celles du Grau du Roi délimitent la région à l’ouest, à la frontière avec ce qui devient la «Petite Camargue»), on passe clairement à côté des chemins de traverse d’où l’on jouit des vues les plus sauvages.

«En Camargue,la culture est riche de traditions. Mais c’est la nature, surtout, qui joue les mystérieuses.»

On l’aura compris: on prend son temps pour découvrir cette «île» nourrie des alluvions charriés depuis des millénaires par le Rhône et s’y offrir une bouffée d’oxygène. C’est aussi comme cela que l’on réussira peut-être à cerner un peu du caractère bien trempé de ses habitants, dont la plus grande concentration se situe du côté des gitanes Saintes-Maries-de-la-Mer. Ici, la population est attachée à ses traditions. Il s’agit souvent de propriétaires terriens voués à l’élevage des bovidés et équidés, d’employés de manades, d’exploitations agricoles ou des salins plus à l’aise sur une selle ou les pieds dans des bottes. Et, aussi, d’amoureux de la nature ou d’ex-urbains désireux de se réinventer dans le tourisme de proximité ou passionnés par la protection des écosystèmes.

La nature, un sujet sensible

En dehors de l’agriculture ou du tourisme, la région ne jouit d’aucune activité économique ou industrielle importante. C’est pour cela qu’en Camargue on ne badine pas avec la nature. Que ses revenus en dépendent ou que l’on soit versé dans sa préservation, le sujet est d’ailleurs très sensible. C’est le cas depuis les années 1950, depuis que le Suisse Luc Hoffman – descendant du fondateur de l’entreprise pharmaceutique F. Hoffmann-La Roche et cofondateur du WWF – a créé la Tour du Valat, le centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéenne qui a joué un rôle crucial dans la préservation de la région.

Conseils pratiques pour visiter la Camargue Afficher plus Visiter le parc naturel? Beaucoup d’options et de sites se visitent, en Camargue. Une porte d’entrée idéale pour découvrir la région, sa flore et plus de 2000 espèces animales: le Marais du Vigueirat, à Mas Thibert. Depuis son Espace Infos, on peut partir à la découverte des sentiers pédestres (de 500 m à 2,5 km), participer à une visite guidée en calèche (2 h, 14/19 euros), à une visite à cheval (1 à 2 h, de 22 à 40 euros), à une rando (jusqu’à 6 h, de 10 à 19 euros). Infos: www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org Visiter les salins? Les salines se découvrent en arpentant la région. À Salin-de-Giraud, le point de vue du sel permet d’embrasser du regard le site inondé et ses pyramides de sel. Balades à vélo et visites guidées possibles. Infos: www.visitesalindegiraud.com Où dormir? Le Mas de l’Ange, avec sa piscine et son ambiance familiale, est un petit paradis en pleine nature, installé dans une propriété de 120 hectares bordant l’étang de Vaccarès. Gîte aux prestations haut de gamme mais à prix tout à fait abordable (dès 140 euros) quand on sait que 4 ou 5 personnes peuvent loger dans chacune des 5 chambres (toutes sur deux étages). Le must: prendre son petit-déjeuner au bord de l’étang privé. Infos: masdelangeduvaccares.com.

Ces derniers temps, les questions environnementales enflamment à nouveau les esprits. L’État français, via son Conservatoire du littoral, rachète des milliers d’hectares au groupe Salins, la maison mère des Salins du Midi, entreprise qui produit le sel de la région et joue un rôle crucial dans la régulation des arrivées d’eau salée vers l’intérieur du territoire. But annoncé: permettre une renaturation de la zone fluviale proche de la mer pour, défend-il, contrer les effets du changement climatique. Ce projet met en ébullition le petit monde de la Camargue, avec en chefs de file les agriculteurs, viticulteurs et chasseurs qui déplorent le déplacement de la côte maritime vers les terres. Les avis divergent: apparition de plantes invasives ou diversification de la flore, raréfaction de la faune ou rééquilibrage naturel des espèces animales, appauvrissement du sol ou création d’une zone tampon indispensable? Les noms d’oiseaux fusent sur tous les fronts. On dénonce une mise sous cloche de la région.

C’est sûr, le débat fait rage. Il rappelle surtout que cette Camargue qui attise les passions est une région au patrimoine naturel exceptionnel, le deuxième plus grand delta de Méditerranée après celui du Nil, une destination pittoresque idéale pour venir respirer un peu d’air marin lors d’un petit périple au sud.

Musarder de village en village à travers les Alpilles Afficher plus Le village perché des Baux de Provence. Getty Images/iStockphoto Des villages tous plus pittoresques les uns que les autres. Un petit massif calcaire, paradis de la rando au milieu des pins, des oliviers et des vignobles. Les parfums de garrigue brûlée par le soleil, de lavande et de romarin fouettés par le mistral.Entre Arles et Avignon s’étendent Les Alpilles, une petite région qui se découvre à travers un circuit d’une centaine de kilomètres (ou bien moins si l’on n’en veut qu’un aperçu). Les différents itinéraires possibles pour passer de village en village offrent tous de beaux panoramas. Des haltes quasi-indispensables? Les (très touristiques) Baux-de-Provence et, pas loin, le tourmenté Val d’Enfer ainsi que les Carrières Lumières. La région est un point de chute idéal pour rayonner à travers la Provence, un coin bien au calme pour s’installer dans un mas et prendre le temps d’aller découvrir des producteurs locaux. Deux adresses conseillées aux Baux-de-Provence: l’hôtel plein de charme Benvengudo (www.benvengudo.com) installé dans un mas et entouré d’un agréable jardin sur lequel donne la terrasse. On y a apprécié le calme, la beauté des lieux, la cuisine délicieuse et sa piscine. Et, pour découvrir les secrets de l’huile de l’olive, le Moulin Castelas (www.castelas.com). GCO

Organiser son séjour, en ville et hors des sentiers Afficher plus Combien de jour pour découvrir la Provence et la Camargue? D’une ville à l’autre, les distances sont relativement courtes et plusieurs d’entre elles peuvent se visiter en quelques jours. Mais comptez au minimum 5 jours, afin d’avoir également un aperçu de la campagne. Et pas d’autres choix que d’être véhiculé, sur place, pour sortir des grands axes. En été, le TGV Méditerranée rallie Avignon en 3 h, Aix-en-Provence en 3 h 30 et Marseille en 3 h 45. Le reste de l’année, comptez 5 h 30 par voie ferrée, via Lyon. En 10 ou 14 jours, on peut avoir un très bon aperçu de toute la région. Et même ajouter 1 ou 2 jours à la plage. Quelques durées conseillées: Marseille (3 jours minimum, plus si l’on veut pousser la découverte du côté des Calanques), Aix-en-Provence (2 jours, y passer au moins une nuit pour profiter de l’ambiance conviviale en soirée), Avignon (1 jour, 1 nuit), Baux-de-Provence/Saint-Rémy-de-Provence (C’est une bonne base arrière d’où rayonner. La région se visite en une journée, mais il faut y passer au moins 1 nuit pour s’offrir un peu de tranquillité dans un mas provençal), Parc naturel de la Camargue (se visite en une journée mais y rester 1 ou plusieurs nuits est une bonne solution, à mi-chemin entre la plage et les autres sites touristiques). Arles (au minimum 2 nuits). GCO

