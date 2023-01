Catastrophes naturelles – En Californie, «la pluie ne suffira pas à remplir les nappes» La West Coast américaine a les pieds dans l’eau. Mais cela n’effacera pas le déficit de plusieurs années de sécheresse historique, explique l’hydrologue Emma Haziza. Virginie Lenk

Une villa sous l’eau à Gilroy, dans le nord de la Californie, le 9 janvier 2023. Les pluies torrentielles ont fait au moins quatorze morts. AFP/JOSH EDELSON

«Partez maintenant!» Le message aux résidents de Montecito est sans équivoque. Les tempêtes qui s’abattent sur la Californie et qui ont déjà fait quatorze morts ont poussé lundi les autorités à évacuer la «ville des célébrités», où vivent notamment le prince Harry et Meghan Markle, le réalisateur George Lucas ou encore la chanteuse Katy Perry et la présentatrice Ellen DeGeneres. La région devait recevoir jusqu’à 20 centimètres de pluie en vingt-quatre heures, sur des collines déjà saturées d’eau.