P’tit Music Hohl – En bon vivant, Thierry Meury dialogue avec la mort Avec sa complice Véronique Mattana, le comédien brille dans une pièce où l’humour noir fait bon ménage avec l’autodérision et l’émotion. Philippe Muri

«Femme fatale»: le visuel de l’affiche. DR

Maugréant contre un train qui n’arrivera jamais, un type seul attend sur un quai de gare. Cet individu, c’est Thierry Meury, à la fois personnage et acteur de la drôle d’histoire qui va suivre. Assis sur un banc, sa valise à roulettes à ses côtés, il remonte le col de sa veste. On est en novembre. «Le mois que les dépressifs choisissent pour guérir définitivement», ironise le comédien. L’occasion de soliloquer sur les accidents de personne et sur les beaux-fils qui donnent un coup de main à leur belle-mère.

Humeur noire? Voici qu’une femme habillée en robe légère fait son apparition. Dans la vraie vie, elle s’appelle Véronique Mattana, les spectateurs du P’tit Music Hohl la connaissent bien. Mais dans «Femme fatale», elle endosse une autre identité, plutôt surprenante. «J’ai rendez-vous avec vous, M. Meury», assure-t-elle à l’intéressé, interloqué.