Genève prêt au combat – «En best of 5, il n'y a pas de joker» Pat Emond et son capitaine Noah Rod évoquent la demi-finale contre Zurich avant l'acte I dimanche soir au Hallenstadion.

Il y a comme un écho aux Vernets. Les paroles du capitaine épousent celle du coach. C’est une bonne nouvelle. Cela confirme qu’entre les joueurs et Pat Emond, une relation de confiance s’est tissée depuis deux ans. Le Québécois qui avait vécu une première saison de rêve a fait encore mieux lors de l’an II. Certes, sur le plan comptable, les Aigles ont glissé à la 6e place (contre un 3e rang il y a douze mois.). Mais lors de cet exercice si étrange, le coach a démontré qu’il n’était pas qu’un technicien de beau temps. Il a su composer avec les aléas d’une saison chaotique et une qualification directe pour les play-off arrachée de haute lutte.

«Les gens ont eu une mauvaise interprétation du match contre Bienne, dit Pat Emond. Car ce match, on le maîtrise pendant 55 minutes avant l’accident (ndlr: 5 buts encaissés en moins de deux minutes!). Le lendemain, on est solide et on réagit en battant Lugano. En fait, même avant ce dernier week-end, nous étions assez contents de notre façon de jouer malgré les quelques défaites que nous avons connues. Cela fait bien un mois que l’on pratique un très bon hockey. Il fallait juste resserrer certaines petites choses.»

Un premier tour de chauffe

Un match de play-off, l’acte I à Fribourg aura servi de tour de chauffe. «Nous avons eu besoin d’une rencontre pour nous mettre dedans, estime Noah Rod. À partir du premier match aux Vernets, l’ensemble du groupe a monté le curseur d’un cran. Nous n’avons pas été surpris de notre parcours contre Fribourg mais il ne faut pas croire que la série a été facile. À part peut-être lors du dernier match, ils ont à chaque fois été capables de nous mettre sous pression par moments.»

«Il faudra mettre des émotions tout en gardant le contrôle. Ce n’est pas toujours aussi simple et tout va tellement vite parfois.» Noah Rod, capitaine de GE Servette

Au moment d’aborder l’obstacle zurichois, Genève va devoir hausser une fois encore son niveau de jeu et d’intensité. Cette fois, une véritable équipe de play-off se dresse sur sa route. Avec sa brute, Christian Marti, avec son franc-tireur, Sven Andrighetto, avec son hipster de coach et toute une armée de talents (Prassl, Sigrist, Berni) formés dans le giron du «Z». Avec aussi, des dirigeants, arrogants, introduits, influents. Tout le contraire du directoire transitoire genevois qui brille par son absence depuis que le CA a démissionné en bloc en janvier. Qui, aux Vernets, pourra s’opposer, le cas échéant, à l’imbuvable Peter Zahner qui n’a rien trouvé de mieux à faire, après la qualification de son équipe contre LHC, que de narguer le coach Craig MacTavish? Poser la question, c’est y répondre.

Rester dans la légalité

Il faudra donc que Genève reste dans la légalité pour se faire respecter. Une guerre en coulisses ne serait que temps et énergie galvaudés.. Elle serait surtout perdue d’avance. «Nous avons su ne pas franchir la ligne contre Fribourg, dit Noah Rod. C’est ce que nous devrons faire à nouveau tout en étant capable de hausser une fois encore notre intensité. Il faudra mettre des émotions tout en gardant le contrôle. Ce n’est pas toujours aussi simple et tout va tellement vite parfois.»

Une chose est certaine, il ne devrait pas y avoir de round d’observation lors de cet acte I dimanche soir à Zurich. «Dans une série de 3 en 5, il n’y a pas de joker. estime Pat Emond. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer un match moyen. Dans un Best of 7, il y a parfois la possibilité de gommer une mauvaise performance. Mais là, on peut très vite se retrouver à 2-0, dos au mur. C’est une tout autre dynamique. En ce qui nous concerne, nous savons que nous devons gagner au moins une fois à l’extérieur. On a bien l’intention de réaliser cet objectif le plus vite possible.»

«C’est toujours bien et important de commencer une série avec une victoire», conclut en écho Noah Rod.

