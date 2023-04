Mes bons plans – En avril, découvrez statues de verre et jolies huiles Alors que l’Ariana met à l’honneur un artiste verrier passionné par le cosmos, une jeune peintre hybride femmes et bestioles à la galerie Sébastien Bertrand. Irène Languin

Lian Zhang, «Tiger’s Den», 2022, huile sur toile. ANNIK WETTER/COURT. DE L’ARTISTE ET DE LA GALERIE SÉBASTIEN BERTRAND

Pâques a apporté son lot d’élévation et de nourriture terrestre. Il est temps de profiter des vacances pour sustenter les appétits culturels. Le mois d’avril propose un menu roboratif, dans lequel nous avons picoré trois propositions contemporaines offertes par la galerie Sébastien Bertrand, le Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève) et le musée Ariana, ainsi qu’une plongée dans les savoir-faire millénaires grâce au Musée Barbier-Mueller, lequel consacre une nouvelle salle d’exposition aux représentations animales dans l’Antiquité.