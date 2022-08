Européens de Munich – En aviron, les Suisses sont soumis au régime de la concurrence Les Helvètes ont raflé deux médailles de bronze à Munich. Un bon résultat qui trouve ses racines dans la stratégie de Swiss Rowing. Explications. Emmanuel Favre Munich

Raphaël Ahumada (à gauche) et Jan Schaeuble ont décroché le bronze aux Européens de Munich en deux de couple. Mais ce succès ne leur garantit pas une place sur le bateau pour les prochaines compétitions. Maja Hitij/Getty Images

Si Christian Stofer, directeur de Swiss Rowing, ne devait retenir qu’une image des Championnats d’Europe de Munich, où ses athlètes ont raflé deux médailles de bronze dimanche, il ne tergiverserait pas bien longtemps. «Après les cérémonies protocolaires, tous les athlètes et tous les membres de l’encadrement ont fait la fête à nos héros du jour et ont affiché une unité qui illustre l’état d’esprit qui anime le groupe.» Parmi les personnes qui ont acclamé le Zougois Andri Struzina (25 ans), médaille de bronze en skiff poids léger, ainsi que le Vaudois Raphaël Ahumada (21 ans) et le Nidwaldien Jan Schaeuble (22 ans), troisièmes en deux de couple, il y avait des concurrents, de très sérieux concurrents même.