Le match est terminé depuis plus d’une heure. Heure que Ludovic Magnin a passée dans la peau d’un ballon de rugby, tentant de traverser le terrain mais stoppé tous les deux pas par une nouvelle salve de fans en quête de selfie. Il se laisse faire, jusqu’à ce que le courant le porte à l’entrée des joueurs. «Je vais mettre un short, je reviens.» La promesse est tenue. Coach Magnin réapparaît en Ludo le joggeur. Il peut se lancer dans ce dont tout le monde parle à Altach: les tours de terrain.

Le pari dit tout de la relation entre le Vaudois et les gens qui font le petit club du Vorarlberg. «Il y a quelques semaines, des supporters m’ont demandé ce que j’étais prêt à faire si on gagnait le match du week-end.» La réponse prête à sourire, mais le technicien est un homme de parole. Altach s’impose une première fois contre Tirol en avril, Ludovic Magnin ira courir: quatre tours. Victoire face à l’Admira Wacker il y a une semaine? Encore quatre tours! Avec de plus en plus de joggeurs aux couleurs du club pour l’accompagner dans son effort.