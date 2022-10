PIERRE ALBOUY

Mais que se passe-t-il avec la rame 844 du tram 12? Cette question a torturé Max pendant des semaines. Pourquoi diable cette rame abîmée restait en circulation, malgré «un tac-tac effroyable et des vibrations dues à un plat sur une des roues»? Cet ancien ingénieur nous expliquait par e-mail: «Ces plats sur une roue peuvent provenir d’un freinage d’urgence. Conséquence, ces vibrations mettent à mal à chaque tour de roue non seulement les fixations de la carrosserie, mais aussi l’ensemble des composants embarqués dans le véhicule: cartes électroniques, partie électrique et mécanique. Pourquoi n’est-il pas réparé?»

Les TPG ont répondu que la chute des premières feuilles mortes a «des implications très concrètes sur la flotte de tramways: le rail devient très glissant, ce qui implique une instabilité lors de freinages appuyés. À la suite de quoi des plats se forment sur les bandes de roulement.» Ce qui crée le fameux «tac-tac». Phénomène connu depuis l’invention du chemin de fer, il serait impossible à éviter «à moins d’exploiter des véhicules à crémaillère»… Quelques techniques permettent tout de même d’en limiter les effets: un nettoyage régulier du rail et l’injection de sable entre la roue et le rail.

Quant au tram 844, il s’agit d’«un tramway monodirectionnel fabriqué dans les ateliers Duewag à Vevey, qui affiche bientôt 40 ans d’âge. Les aides à la conduite sont d’époque et les diamètres des roues sont petits, ce qui rend ces tramways nettement plus glissants que les modèles récents.» Mais bonne nouvelle pour Max, ledit tram est actuellement en réparation, et subit un «meulage» des plats identifiés.

Voilà de quoi rassurer Max. Et tous ceux qui se sont pris de passion pour le fonctionnement des trams depuis le début de ce billet.

