Open d’Australie – En Australie, Gaël Monfils intrigue autant que sa nouvelle raquette Titré à Adélaïde, le Français jouait dimanche pour un possible quart de finale contre Nadal, «armé» de sa nouvelle raquette Decathlon, laquelle cite du Martin Luther King. Mathieu Aeschmann

Gaël Monfils retrouve de l’envergure à Melbourne, bien aidé par un outil de travail qui a surpris le microcosme. KEYSTONE/EPA/JASON O’BRIEN

Si l’habit ne fait pas le moine, l’objet peut raconter une histoire; surtout lorsqu’il cite le plus célèbre pasteur du XXe siècle. Ce dimanche matin, Gaël Monfils (Kecmanovic) et Rafael Nadal (Mannarino) continuaient leur route vers une possible demi-finale entre dinosaures mercredi prochain. Et de ces deux retours gagnants, c’est celui du Français qui fascine le plus, pour l’effet de surprise et pour la nouvelle raquette qui a escorté ses sept succès australiens: la Artengo TR960 Tour, signée Decathlon.