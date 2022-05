Festival de Cannes – En attendant la Palme d’or, les sections parallèles font des heureux Pour sa grande première, le Pakistanais Saim Sadiq voit «Joyland» couronné de deux prix. Il décroche celui du jury dans «Un certain regard», ainsi que la Queer Palm. Édmée Cuttat

«Joyland» du réalisateur pakistanais Saim Sadiq recueille deux récompenses, le Prix du jury et la Queer Palm. KEYSTONE

Dans quelques heures, il en sera fini de cette 75e édition cannoise. On n’attend plus que le verdict de Vincent Lindon et de ses huit jurés pour savoir qui l’emportera, des 21 candidats à la prestigieuse Palme d’or. Comme d’habitude, les pronostics vont bon train, divisant la critique. Mais si l’on en croit des rumeurs persistantes, il y aurait un favori, qui est aussi le nôtre. Il s’agit de «Close», du Flamand Lukas Dhont. Il a touché la Croisette au cœur en évoquant sans pathos, en dépit d’une forte charge émotionnelle, l’amitié fusionnelle entre deux garçons de 13 ans, détruite par un terrible drame.

Mais selon le panel de journalistes internationaux et hexagonaux dans les magazines Screen et Le film français, d’autres prétendants ont la cote. Comme le Sud-Coréen Park Chan-wook avec «Decision To Leave», le Roumain Mungiu avec «RMN» l’Américain James Gray avec «Armageddon Time», le Russe Kirill Serebrennikov avec «La femme de Tchaïkovsky», ou encore le Japonais Hirokazu Kore-eda avec «Broker».

Récompenses dans les sections parallèles

En attendant, d’autres médailles ont été décernées dans les sections parallèles. Le grand prix «Un certain regard» a été remis au film français «Les Pires» de Lise Akoka et Romane Gueret. Quant au Pakistanais Saim Sadiq, il doit se dire qu’il a bien fait de venir. «Joyland», l’histoire de ce fils d’une famille patriarcale et conservatrice tombé amoureux d’une danseuse trans dans un cabaret érotique de Lahore, a décroché, lui, le prix du jury.

Dans la foulée, il a aussi obtenu la Queer Palm. En la lui décernant, la présidente du jury Catherine Corsini, qui avait décroché cette récompense en juillet dernier pour La fracture a salué «un film extrêmement fort, représentant tout ce que nous défendons. Il va retentir dans le monde entier. Partout où il y a des interdits de l’homosexualité».

Par ailleurs, le Colombien Andrés Ramirez Pulido a remporté le Grand prix de La Semaine de la Critique pour son premier long métrage «La Jauria», où il se penche sur le quotidien de jeunes délinquants.

