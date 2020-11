Après des années de lutte – En Argentine, l’espoir renaît pour les militantes pro-avortement Le président Alberto Fernandez vient de soumettre un projet de loi au parlement visant à légaliser l’avortement, une promesse de campagne qui avait été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Louise Michel d’Annoville Buenos Aires

Des manifestantes pro IVG devant le Congrès à Buenos Aires, le 4 novembre 2020. Louise Michel d’Annoville

«L’avortement légal maintenant», scandent en chœur quelques centaines de personnes rassemblées devant le Congrès à Buenos Aires. Devant l’imposant bâtiment, des manifestantes se hissent sur les grilles pour y accrocher des pancartes sur lesquelles est écrit en lettres capitales: «C’est urgent.» «Nous ne pouvons plus attendre, c’est une question de santé publique», s’exclame Camila, une militante qui agite énergiquement son foulard vert, la couleur de l’espoir devenue le symbole de la lutte pour le droit à l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) en Argentine. «Nous sommes en 2020 et il y a encore des femmes qui avortent dans notre pays avec des cintres et des aiguilles à tricoter, vous vous rendez compte?» lance la jeune femme.