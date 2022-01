Pandémie de Covid-19 – En 30 jours, un Genevois sur dix a été contaminé

Les derniers chiffres des contaminations donnent le vertige. Entre mi-décembre et aujourd’hui, 50’000 personnes ont été testées positives dans le canton. Jamais une telle progression n’avait été enregistrée depuis le début de la pandémie. Et la courbe – quasi verticale – n’a pas encore commencé à s’aplatir.

Tous les records sont battus. L’incidence sur quatorze jours à Genève est plus de deux fois supérieure à celle de novembre 2020, précédent le plus haut. En Suisse, le canton détient le taux le plus élevé du pays. Au niveau européen, Genève s’affiche parmi les 20 régions les plus touchées du continent.