«En 2023, on pourrait avoir le slogan Mahaim et Maillard»

Après la défection de ses collègues du Conseil national Valentine Python, Léonore Porchet et Sophie Michaud Gigon, Raphaël Mahaim se lance dans la course à la succession d’Adèle Thorens au Conseil des États.

Après la défection de ses collègues du Conseil national Valentine Python, Léonore Porchet et Sophie Michaud Gigon, Raphaël Mahaim se lance dans la course à la succession d’Adèle Thorens au Conseil des États.

Raphaël Mahaim, pourquoi êtes-vous candidat au Conseil des États?

J’ai envie de porter les aspirations de ma génération. Nous sommes à un tournant avec la crise énergétique. Il ne s’agit pas que de dénoncer mais aussi de prendre ses responsabilités et mon expérience parlementaire de 16 ans, aux trois niveaux de l’État, me permet de le faire. J’estime aussi que le canton de Vaud a besoin d’une voix écologiste au Conseil des États parce que cette chambre est un verrou sur la voie de la transition. Les sénateurs aux commandes ont raté leur rendez-vous avec l’histoire, en témoigne notamment le retard pris en matière de sobriété et d’énergies renouvelables, un manque cruel d’anticipation! Je pense aussi être profondément habité par l’envie de représenter la diversité de mon canton. J’habite à la campagne mais j’ai ma petite PME (ndlr: une étude d’avocat) à Lausanne. J’exerce une profession dans le monde judiciaire, mais je suis très sensible aux thématiques agricoles.