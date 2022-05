En 2023, les nouveaux conseillers d’État gagneront 50’000 francs de plus

Les conseillers d’État qui débuteront leur premier mandat l’an prochain toucheront un salaire plus élevé que leurs prédécesseurs. La différence atteindra 50’732 francs, selon nos calculs, soit la différence entre un salaire annuel brut en hausse de 64’732 francs (pour un total de 330’005 francs brut, contre 265’273 francs actuellement) et des indemnités en baisse de 14’000 francs (elles passeront de 34’500 à 20’500 francs).

«Préserver la fonction»

Selon le porte-parole du Département des finances Dejan Nikolic, la hausse est liée à la volonté «de préserver l’attractivité de la fonction, tenant compte de la charge, des responsabilités et de l’exposition qui en découle. Elle est par ailleurs plus cohérente en termes de comparaison intercantonale. Elle permet enfin de réduire l’écart entre le traitement des membres du Conseil d’État (autorité de tutelle) et celui des directions des établissements publics autonomes, dès lors que l’allocation pour fin de mandat accordée à vie disparaît.»