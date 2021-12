L’éditorial: fin d’une année difficile - En 2022, prendre la vie du bon côté

Il y a un an, on pensait avoir fait le plus dur. Vu le résultat des bons vœux exprimés à l’époque, on évitera cette fois-ci les envolées lyriques du jour de l’an. Rien ne nous prouve que 2022 sera meilleur. Ce serait trop facile!

On se gardera également de toute devinette ou pronostic sur l’évolution de la pandémie. Mais ce serait sympathique que le Covid veuille bien se transformer en simple rhume, comme l’espèrent certains spécialistes. Si possible avant d’avoir épuisé l’alphabet grec, et nous avec. Franchement, on n’a aucune envie de voir la tête du variant Pi… et encore moins celle du variant Psi!

«Ce serait sympathique que le Covid se transforme en simple rhume avant d’avoir épuisé l’alphabet grec.»

À défaut de se souhaiter plein de choses merveilleuses aussitôt démenties par les faits, essayons en 2022 de profiter de beaux petits moments du quotidien et de prendre la vie du bon côté.

Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde pour apprécier, Covid ou pas, la chance dont nous bénéficions. Cette chance devrait nous aider à relativiser nos énervements contre les antivax, ou les provax, ou les conducteurs de scooters, ou les cyclistes, ou les piétons, ou la droite, ou la gauche, ou le centre (biffez les mentions inutiles).

Oui, il y a des raisons de rester optimiste. L’économie genevoise a fait plus que résister cette année. La société, bien que divisée, ne s’est pas délitée pendant ces mois d’épreuve. La solidarité a disparu de nos balcons, mais elle se manifeste encore de mille manières, comme le prouve votre générosité lors de notre récolte de fonds pour les plus démunis, la Thune du Cœur.

Alors, 2022, le temps du renouveau? Pas sûr. Mais cela ne nous empêche pas de vous souhaiter, chères lectrices, chers lecteurs, une année aussi heureuse que possible.

Frédéric Julliard est rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a rejoint la Tribune en 2007. Il est ensuite devenu chef de la rubrique locale, puis rédacteur en chef adjoint et responsable du numérique, avant d'être nommé rédacteur en chef en 2018. Plus d'infos @fjulliard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.