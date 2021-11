Le hockeyeurs pour rêver en grand – En 2022, l’équipe de Suisse veut s’affranchir de ses limites L’équipe nationale du téméraire sélectionneur Patrick Fischer a pour objectif une demi-finale aux Jeux olympiques de Pékin, surtout, ainsi qu’aux Mondiaux en Finlande. Faut-il déjà se préparer à être déçu? Cyrill Pasche

Aux Jeux de PyeongChang en 2018, Eric Blum et la Suisse avaient été éliminés par l’Allemagne au stade des quarts de finale. (KEYSTONE/DPA/Frank Hoermann/SVEN SIMON

«Je ne me souviens plus exactement si la Suisse a déjà joué une demi-finale aux JO, mais si tel devait être le cas, alors cela doit remonter très loin dans le temps (médaille de bronze en 1928 et 1948)», suppose le coach national, Patrick Fischer, comme pour souligner le caractère exceptionnel de sa vision. Le Zougois de 46 ans et Swiss Ice Hockey veulent figurer dans le dernier carré des JO (et des Mondiaux) en 2022. Cet objectif ambitieux a été acté.