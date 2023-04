Précarisation à Genève – En 2022, 14’000 personnes par semaine ont bénéficié de l’aide alimentaire Les besoins augmentent alors que les quantités d’invendus récoltées baissent. La Fondation Partage doit désormais acheter des denrées. Aurélie Toninato

En trois ans, la Fondation Partage a vu le besoin d’aide alimentaire grimper en flèche: elle est passée de l’équivalent de 2,8 à 3,8 millions de repas distribués. LAURENT GUIRAUD

Les bénéficiaires de l’aide alimentaire sont toujours plus nombreux. Quelque 14’000 adultes et enfants en situation de précarité ont sollicité ce soutien chaque semaine en 2022, contre 12’000 l’année précédente, indique la Fondation Partage dans son rapport d’activité. Depuis juin 2020, la banque alimentaire genevoise rapporte avoir travaillé «sans relâche» pour aider les plus vulnérables de la société, en fournissant des denrées alimentaires de base aux personnes «hors radar», touchées de manière disproportionnée par la pandémie de Covid-19.

La fondation a distribué l’équivalent de 3,5 millions de repas, alors qu’elle en distribuait 2,8 millions en 2020. Quant à la demande pour les cabas d’aide alimentaire, elle est également en hausse constante depuis quelques mois, atteignant au mois de février 2023 plus de 23’000 cabas, contre 18’300 le même mois l’année dernière.

«Les rangs de la population fragile ayant émergé avec la vague de Covid-19 ont été rejoints par de nombreuses personnes qui n’ont pas réussi à absorber les augmentations du coût de la vie, liées au conflit russo-ukrainien et à ses conséquences», constate Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage.

60% de produits achetés

Pour répondre à cette demande croissante, Partage doit diversifier ses approvisionnements. Car si les besoins augmentent, les quantités d’invendus récoltées, elles, baissent. «Les efforts engagés par nos partenaires pour réduire leur quantité d’invendus portent leurs fruits, diminuant ainsi leur impact environnemental, relève Marc Nobs. Cette bonne nouvelle affecte néanmoins notre potentiel de distribution.» Depuis juin 2020, la banque alimentaire confectionne donc des cabas à l’aide de produits achetés, qui représentent désormais 60% du total de la marchandise distribuée.

Denrées transformées

Partage achète désormais la majorité des denrées qu’elle distribue. LAURENT GUIRAUD

À noter que Partage transforme également des denrées afin de leur donner une seconde vie et les distribuer aux personnes précarisées. Près de 25’500 cookies ont ainsi été confectionnés l’an passé à partir de pain sec invendu. Les biscuits sont fabriqués dans la cuisine du centre d’hébergement collectif d’Anières par des stagiaires de l’Hospice général. Des pommes locales «hors calibre» ont été déshydratées et conditionnées dans plus de 14’600 sachets de 100 grammes. Enfin, 314 kilos de légumes ont été préparés et surgelés et 1000 kilos de café prêt à l’emploi ont été produits à partir d’invendus de café vert en grain donnés à Partage par des entreprises actives dans ce milieu.

La fondation tient à saluer l’engagement de tous les bénévoles – 1800 personnes hors Samedi du partage – donatrices et donateurs, partenaires.

