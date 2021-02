Explosion de la demande – En 2021, l’offre de vélos sera limitée et 5 à 10% plus chère Le boom des ventes de cycles ne faiblit pas depuis le début de la pandémie. Cette année, leurs prix seront plus élevés et les délais plus longs. Benjamin Pillard

Depuis trois semaines, seuls les ateliers de réparation des magasins de cycles (ici à Veloland Genève) sont autorisés à ouvrir. Les ventes se font par le système «click & collect». Laurent Guiraud

Durant le semi-confinement du printemps dernier, les Suisses ont parcouru près de trois fois plus de kilomètres à vélo qu’à la normale. Évoquée ce lundi par le leader de la vente en ligne Digitec Galaxus, cette étude de l’EPFZ chiffre de façon spectaculaire notre besoin de changer d’air en cette période de pandémie, couplé à la nécessité d’éviter les transports publics - où le respect de la distanciation sociale est impossible aux heures de pointe.

Dans les mois qui ont suivi, les ventes de cycles ont littéralement explosé. Le géant alémanique les a doublées par rapport à l’exercice précédent et qualifie 2020 d’«année folle», avec neuf fois plus de modèles électriques écoulés et une hausse de 340% pour les vélos de randonnée.