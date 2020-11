Trafic et stationnement – En 2021, Genève chassera les pendulaires de ses parkings Quelque 1880 baux seront résiliés et les tarifs deviendront dissuasifs. Le Canton veut ainsi favoriser le transfert modal. Marc Moulin

Le Canton revoit la gestion des 7700 places qu’il possède, pour moitié au centre-ville. Les abonnements pour pendulaires (les habitants à moins de 300 mètres ont un autre type de sésame, plus avantageux) seront résiliés en 2021 dans les parkings de cette zone centrale (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) TDG

La ligne était fixée depuis un an et se concrétisera ces prochains mois. L’État revoit la gestion des parkings qu’il possède afin de dissuader les pendulaires de se rendre au travail en voiture et de favoriser les habitants et les visiteurs occasionnels. Le Canton modifie sa politique d’attribution des abonnements et réforme ses tarifs.

Le but? Réduire les bouchons afin de laisser la route libre à ceux pour qui elle est indispensable: transport professionnel, artisans ou handicapés. «Le stationnement est un levier majeur pour inciter à utiliser une mobilité qui ne pénalise pas l’activité économique», martèle Serge Dal Busco, conseiller d’État chargé des Infrastructures.

Baux résiliés

Le Canton revoit la gestion des 7700 places qu’il possède, pour moitié au centre-ville. Les abonnements pour pendulaires (les habitants à moins de 300 mètres ont un autre type de sésame, plus avantageux) seront résiliés en 2021 dans les parkings de cette zone centrale. Cela affectera 1880 abonnés (dont un tiers sont des fonctionnaires). Des exceptions pourront être négociées (handicap, horaires atypiques interdisant l’usage des transports publics, adeptes du covoiturage, par exemple). Hors du centre, les parkings privatifs en mains étatiques rehausseront de 50% le prix des abonnements pour pendulaires.

Voilà qui devrait laisser de la place aux habitants. Pour eux, le tarif ordinaire sera fixé à 150 fr. par mois dans des parkings comme ceux de l’Hepia ou des Finances (contre 193 fr. 85 aujourd’hui). De quoi réduire la pression sur les quartiers où le stationnement de rue est très disputé, une marge qui sera aussi utilisable pour créer davantage de places de livraison. D’ici à 2022, on projette aussi une tarification adoucie dans les ouvrages souterrains en faveur des habitants détenteurs du macaron du quartier, reconnaissables à l’entrée grâce à leurs plaques.

Tarifs adoucis

Autres bénéficiaires de la manœuvre, les véhicules en visite, ceux qui paient à l’heure, et qui paieront moins. Il s’agit, selon Serge Dal Busco, de «dynamiser l’activité économique» – une allusion aux clients des commerces.

Mais cela devrait aussi permettre aux pendulaires qui ont abandonné le volant de réutiliser ponctuellement la voiture, en cas de besoin impérieux, sans se ruiner totalement. «Le détenteur d’un abonnement au forfait aura tendance à recourir systématiquement à sa voiture, explique Damien Zuber, directeur de la Fondation des parkings. Avec une tarification pour visiteurs d’une vingtaine de francs pour dix heures (ndlr: applicable dans huit parkings du centre-ville), le pendulaire peut se permettre une utilisation ponctuelle et économisera chaque fois qu’il y renoncera.»

Le tarif à l’heure sera aussi considérablement adouci durant les périodes creuses, la nuit ou le week-end. Une douzaine d’ouvrages souterrains proposeront ainsi un prix d’un franc pour six heures pendant ces tranches calmes. Des offres de longue durée seront aussi proposées sur certains sites.

Ces mesures fâcheront-elles les milieux automobilistes? Une organisation comme le TCS les voit d’un bon œil. «Cette stratégie va dans le bon sens, juge François Membrez, président de la section genevoise. Elle répond à notre préoccupation visant à privilégier le stationnement pour les visiteurs et les habitants, plutôt que les pendulaires, qui avait motivé notre référendum.» Référendum perdu par l’organisation en septembre au sujet de la réforme de la compensation des stationnements de rue supprimés.

Un label, une taxe

En parallèle, l’État veut stimuler les plans de mobilité d’entreprise, soit l’élaboration de stratégies afin que les employés trouvent d’autres moyens de venir au travail que seuls au volant. Le Canton avait créé l’an dernier à cette fin un guichet unique, au «succès mitigé». Il veut se donner de nouveaux moyens, comme un label qui distinguerait les privés ayant fait des efforts.

Et si ça ne marche toujours pas? Serge Dal Busco évoque la possible instauration d’une «taxe d’orientation». Les sociétés ayant fait un effort en seraient exonérées. Quant à l’idée de fiscaliser les cases de stationnement offertes aux employés, qui avait fait bondir les milieux économiques, elle est abandonnée, faute de compatibilité avec les stratégies fédérales.