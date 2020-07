Transport aérien – «En 2020, Swiss remboursera des centaines de millions » Le directeur général de Swiss s’excuse auprès de milliers de passagers attendant encore de récupérer le prix payé pour des vols, finalement annulés. Philippe Rodrik

La compagnie Swiss a commencé à procéder à des remboursements. Doris Fanconi

La pandémie de coronavirus continue d’infliger de véritables supplices aux compagnies aériennes et à leurs passagers. Swiss a dû annuler ou modifier des centaines de milliers de réservations, juste entre la mi-mars et la mi-juin. Le directeur général de Swiss, Thomas Klühr, nous a confirmé que la compagnie avait déjà procédé à des remboursements portant sur «un montant en millions de francs, à trois chiffres». Et ce n’est pas fini, malgré les efforts d’accélération promis par la compagnie.