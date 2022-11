Année marquée par la pandémie – En 2020, les psychiatres ont eu davantage de consultations L’Office fédéral de la statistique (OFS) indique mardi différentes données sur les activités médicales.

Les cabinets de psychiatrie ont le plus fréquemment connu une hausse des consultations. Cette situation a concerné 57% des cabinets (2019: 50,2%). KEYSTONE

En 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, près de six cabinets psychiatriques sur dix ont enregistré une activité en hausse. À l’inverse, les chirurgiens ont réalisé moins de consultations.

En 2020, les cabinets médicaux et les centres ambulatoires ont été affectés par la pandémie. Ils se sont vus interdire de réaliser des interventions, des examens et des traitements non urgents de mi-mars à fin avril 2020. Dans ce contexte, le nombre de cabinets et d’établissements est resté stable, indique mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Fin 2020, 1286 entreprises étaient recensées comme nouvellement actives dans la médecine ambulatoire (hors secteur hospitalier). En parallèle, 1364 entreprises en activité fin 2019 ne l’étaient plus une année plus tard. Les flux d’entreprises étaient du même ordre de grandeur en 2019, avant la survenue de la pandémie, selon l’OFS.

L’activité des cabinets médicaux est également demeurée stable, dans l’ensemble. Un cabinet sur deux a comptabilisé moins de contacts avec les patients en 2020 qu’au cours de l’année précédente. Cette situation concernait 46,8% des cabinets en 2019.

Baisse surtout au Tessin

L’évolution de l’activité des cabinets médicaux et des centres ambulatoires a différé selon le domaine d’activité. En 2020, 58,7% des cabinets pratiquant la médecine avec activité chirurgicale ont réalisé moins de consultations que l’année précédente. Cette part était inférieure de 12 points en 2019.

À l’opposé, ce sont les cabinets de psychiatrie qui ont le plus fréquemment connu une hausse des consultations. Cette situation a concerné 57% des cabinets (2019: 50,2%).

Les cabinets du canton du Tessin ont été les plus touchés par une diminution d’activité: 55,2% ont subi une baisse du nombre de consultations en 2020. Dans une proportion presque identique, les médecins tessinois ont réalisé un revenu inférieur à celui de l’année précédente.

