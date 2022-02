Ces Suisses qui ont changé l’histoire (4/4) - En 2018, Benoît Schwarz avait fait d’une pierre cinq points

C’est ce qui s’appelle un trait de génie ou un geste venu de la providence qui ne s’explique pas d’ailleurs. Comme téléguidé par une force divine, Benoît Schwarz avait réussi, ce jeudi 22 février 2018, d’une pierre cinq points. Un coup de maître qui avait permis à sa sélection nationale, celle représentée par le Curling Club de Genève, d’aller ensuite chercher la médaille de bronze aux Jeux de PyeongChang.

Un instant magique

Le Genevois, qui fait à nouveau partie de l’aventure pour Pékin, n’a pas oublié cet instant magique, «le plus iconique de la semaine et de l’histoire de l’équipe de ces dix dernières années»; celui aussi qui a marqué dans tous les cas ce tournoi en Corée du Sud et placé son sport sous les projecteurs. «Je m’en souviens en effet très bien, c’était lors du tie-break, contre la Grande-Bretagne. Cela fait partie de ces moments dont on me parle quelquefois et qu’on revoit parfois à la télé avec plaisir.»