Sur des bons rails – En 1re ligue, Lancy est dans le coup Vainqueurs contre Team Vaud samedi (2-1), les Lancéens sont dans la partie haute du classement. Leur début de saison est réussi. Valentin Schnorhk

Kamel Boudjellaba et le Lancy FC se portent bien: après cinq matches, ils comptent trois victoires, un nul et une seule défaite. JEAN-LUC AUBOEUF

La 1re ligue est encore jeune. Quatre matches pour certains, cinq pour la majorité. Alors, on se gardera de certaines conclusions hâtives sur les forces en présence. Mais des tendances se dégagent. Parmi elles, il y a la sensation que le Lancy FC est dans le coup. Et ce n’était pas une évidence à la reprise.

«Nous avons une adrénaline ambitieuse, dans le sens où nous voulons faire au mieux de nos possibilités.» Kamel Boudjellaba, entraîneur du Lancy FC

Le succès 2-1 contre Team Vaud M21 samedi a le mérite de propulser les Lancéens dans le bon wagon: celui des équipes à 10 points. Elles sont cinq, même si Meyrin et Bulle comptent un match en moins. Mais Lancy est là, et tient à y être. «Nous avons une adrénaline ambitieuse, dans le sens où nous voulons faire au mieux de nos possibilités, résume l’entraîneur Kamel Boudjellaba. Si nous sentons que nous avons les moyens d’être premiers ou deuxièmes, nous ferons tout pour l’être.» En trouvant les ressources nécessaires.

En témoigne cette victoire acquise bien que Lancy a joué presque la totalité de la deuxième période à dix (après l’expulsion de Quentin Guyon). Mais un but vainqueur de Sébastien Lachenal, après le 1-0 inscrit par Karim Chentouf (son 5e de la saison), a permis aux Lancéens de prendre ces précieux trois points. «L’expulsion nous a un peu galvanisés et cela prouve que nous avons un groupe compétiteur», se félicite Boudjellaba.

L’apport de Martin Liechti

Le début de saison de la formation de Marignac est donc prometteur. Une seule défaite d’entrée contre Échallens, mais surtout trois succès et un nul à Monthey. L’équipe est sur des bons rails, et cela permet de souffler après deux saisons très moyennes (9e à chaque fois). «Nous n’avons pas encore toute la sérénité dans le jeu, mais nous sommes dans une bonne dynamique, avec une équipe besogneuse, analyse le coach. Nous avons façonné ce groupe pour y parvenir.» Avec notamment l’arrivée de Guyon (ex-Nyon) et – bien sûr – celle de Martin Liechti.

Le milieu offensif genevois, passé par Bâle avant de jouer à Aarau et Winterthour, puis Rodos en D3 grecque, est revenu au bercail. Avec humilité, mais aussi un pied gauche bien affûté, puisqu’il a déjà marqué trois fois. Tendance à la hausse.

