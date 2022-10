Notre histoire – En 1902, la grève des tramelots secoue Genève Le patron américain de la CGTE suscite le chaos et la grève générale. Benjamin Chaix

Illustration du journal satirique genevois «Guguss» sur les attaques de la population contre les trams en 1902. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

À Genève, on dit tramelot, et en France, traminot. Ainsi appelle-t-on les employés des tramways d’autrefois. Alors que les deux jours de grèves des TPG s’achèvent sur un accord qui calme le jeu, le conflit des tramelots de 1902 a duré des mois et a conduit à la grève générale dans un canton qui n’en avait jamais connu auparavant. La société chargée des transports publics se nomme alors la Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE). Elle est devenue les Transports publics genevois (TPG) en 1977. Fondée en 1899, la CGTE est encore bien jeune quand éclate une grève qui va prendre les allures d’une révolution. La troupe sera appelée à la rescousse, on se battra dans les rues, les wagons seront visés par des projectiles, des bicyclettes de gendarmes voleront dans le Rhône.