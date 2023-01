Notre histoire – En 1900, la destruction des Rues Basses bat son plein L’âge d’or de ce quartier de Genève n’a laissé aucune trace, sauf à la Bibliothèque de Genève et au Musée d’art et d’histoire. Benjamin Chaix

L’ancienne chapelle de la maison de Rolle au Molard, pendant sa démolition en 1889. BIBLIOTHEQUE DE GENEVE

La plupart des Genevois pensent que le passé de Genève n’a pour cadre que la Vieille Ville. Ils ont raison. Ailleurs, il a été gommé. Principalement dans la Basse Ville que l’on pourrait croire surgie seulement du début du XXe siècle. Au pied de la colline de Saint-Pierre, il existait pourtant à l’époque médiévale un vaste quartier entièrement bâti de Rive à Bel Air. On y trouvait des maisons nobles, des boutiques de luxe , des chapelles et l’important couvent des Cordeliers de Rive, situé à l’emplacement du numéro 9, rue du Vieux-Collège. A l’exception de la tour du Molard et de la tour de l’Ile, tout a disparu. On peut dire qu’il ne reste aucune trace de cette Genève-là, remplacée depuis longtemps par des immeubles et des grands magasins.