Notre histoire – En 1872, un arbitrage fonde la vocation internationale de Genève Il y a 150 ans, une salle de l’Hôtel de Ville est le théâtre d’un règlement de comptes entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis au sujet du navire «Alabama». Benjamin Chaix

Salle de l'Alabama, Hôtel de Ville de Genève, avec à droite l’inscription en mémoire de l’arbitrage. CHANCELLERIE D’ETAT/STEFAN HUNZIKER

Le 14 septembre 1872, la sentence d’un très médiatique arbitrage international met Genève au centre de l’attention des deux plus grandes puissances du moment: les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Celle-ci , qui s’est mal conduite pendant la guerre de Sécession, est condamnée à payer aux seconds la somme de 15,5 millions de dollars or, en dédommagement des pertes subies par les fréquentes attaques de différents navires corsaires fournis aux sudistes par l’Angleterre. Le plus connu s’appelle Alabama.