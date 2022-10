Notre histoire – En 1872, l’école primaire devient obligatoire La question religieuse pèse dans la décision de la majorité du Grand Conseil de voter cette loi. Benjamin Chaix

Une classe d’un bâtiment scolaire qui se trouvait en face de l’actuelle Ecole Ferdinand-Hodler, en contrebas du Collège pour adultes Alice-Rivaz. BIBLIOTHEQUE DE GENEVE

Il y a un siècle et demi, la salle du Grand Conseil résonnait des débats concernant la nouvelle loi sur l’instruction publique. Celle de 1847 ne rendait pas l’école primaire obligatoire. La nouvelle y pourvoierait, mais les députés n’y étaient pas tous favorables, à commencer par le ténor radical James Fazy. Un autre radical de dix-neuf ans son cadet, Antoine Carteret, soutient ce progrès fondamental qui avait déjà fait parler de lui en 1536 lors de la Réforme, et en 1792 après la Révolution genevoise. Carteret revient à la charge pendant la séance du 9 octobre 1872, déplorant qu’en Suisse Genève soit à la traîne: «Nous devons marcher ici sur les traces de nos Confédérés qui tous ont l’instruction obligatoire, et lorsqu’il est question des ces choses à l’Assemblée fédérale, on ne manque pas de dire qu’elle existe partout en Suisse, excepté à Genève, ce qui est humiliant pour nous.»