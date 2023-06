Le 18 juin 1850, avant Vary et Elcy, c’est Louis-Frédéric Richard qui meurt en bas de la Treille sous le couperet de la guillotine. Celle-là même qui est conservée à la Maison Tavel, remise en 1915 au Musée d’art et d’histoire par le Département de justice et police. Louis-Frédéric Richard, voleur récidiviste, s’était vengé d’un homme qu’il tenait pour responsable d’un emprisonnement qu’il avait enduré précédemment. On avait trouvé la victime sans vie au Petit-Saconnex.

Cette guillotine servait depuis l’annexion de Genève à la France en 1798. Fabriquée en 1799, elle remplit son office à trente-trois reprises – pour 32 hommes et une femme – sous le régime impérial. Les Genevois auraient pu la faire disparaître après le retour à l’indépendance en 1813, mais l’habitude était prise de s’en servir. Elle est prête à fonctionner encore une fois en 1868 pour châtier la garde-malade Marie Jeanneret, mais cette empoisonneuse est condamnée à l’emprisonnement.

Les temps plus anciens sont moins cléments pour les femmes, dont plusieurs dizaines ont été brûlées pour sorcellerie, comme Rolette Revilliod en 1626, dont la famille vit toujours à Luillier, ou Michée Chauderon en 1652, à laquelle un chemin doit son nom depuis 1996 au Petit-Saconnex. C’est bien le moins, quand on sait que trois générations de bourreaux Tabazan, actifs entre 1550 et 1617, ont donné leur nom à une rue. Le plus connu ayant pendu les Savoyards capturés pendant la nuit de l’Escalade. BCH