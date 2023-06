Le château d’Arenenberg en Thurgovie domine le lac de Constance. NAPOLEONMUSEUM

En 1906, la veuve de l’empereur Napoléon III, Eugénie de Montijo, alors âgée de 80 ans, remet le château de sa belle-mère aux autorités thurgoviennes, à la condition qu’une affectation d’intérêt public soit donnée aux bâtiments principaux. La maison d’habitation devient alors un musée napoléonien et les communs un établissement d’enseignement agricole.

Arenenberg se dit chateau mais ce n’est rien de plus qu’une belle maison de campagne au-dessus du lac, et l’un des plus charmants endroits à découvrir entre Schaffhouse et Constance. Le visiteur y plonge dans une atmosphère raffinée et sans décorum, meme si l’empreinte napoléonienne est presque partout présente. Plusieurs pièces, dont le vestibule d’entrée, sont décorées de papiers peints imitant les tentes rayées des camps militaires sous le Premier Empire. L’escalier de bois en colimaçon est un chef d’oeuvre d’ébénisterie datant de l’époque de la reine Hortense.

On visite la chambre jaune ou l’éphémère reine de Hollande s’éteignit pendant l’hiver 1837-38, provoquant par le retour de son fils d’Amérique la menace de représailles du gouvernement français. Le chateau est ouvert à la visite tous les jours de mai à septembre et d’octobre à avril du mardi au dimanche. On peut loger dans une partie des anciens communs transformés en hotel.

napoleonmuseum.tg.ch